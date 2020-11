Tesla, superati i 500 miliardi di dollari di valore di mercato

azienda attiva nel settore automotive

(Teleborsa) - Spicca il volo l', che si attesta a 552,2, con un. Ciò ha consentito a Tesla di, dopo che era già diventata laOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 562,7 e successiva a quota 591,5. Supporto a 533,9.stanno continuando ad acquistare le azioni dell'azienda guidata da Elon Musk in vista del suo debutto nell'S&P 500 , prolungando un rally fulmineo che l'ha vista(oltre il 30% dal 16 novembre, quando è stata annunciata l'adesione all'S&P 500).