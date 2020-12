Amazon, Black Friday: vendite per 4,8 miliardi di dollari per le aziende indipendenti

Amazon

(Teleborsa) - Le aziende indipendenti, quasi tutte piccole e medie imprese, hanno superato idi dollari disu, secondo quanto reso noto dallo stesso gigante del'e-commerce. Ciò significa che c'è stato unrispetto allo scorso anno.Più di 71 mila piccole e medie imprese in tutto il mondo hannodi vendite fino ad oggi. In particolare, le aziende indipendenti statunitensi hanno venduto in mediadurante i giorni di sconti sulla piattaforma.