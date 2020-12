Italia-Francia: strumenti per rilanciare economie in contesto Covid

(Teleborsa) -: questi i driver su cuinella sua totalità dovranno impostare le politiche di sviluppo per favorire la ripartenza.traiettorie rappresentano gli "Strumenti per rilanciare le economieitaliana e francese nel contesto del Covid", come recita il titolo del webinar che conclude la terza edizione digitale dei Dialoghi Italo-francesi per l’Europa, iniziativa fortemente voluta dalla Vicepresidente Luisse promossa dalle, con la collaborazione di"Irappresentano un’iniziativa decisiva nella costruzione di un racconto europeo da condividere coi nostri studenti e con tutti i cittadini italiani e francesi” dichiara il Presidente della Luiss, proseguendo: "Oggi più che mai i nostri Paesi devono parlare unaE’ fondamentale alimentare questo dialogo anche attraverso le nostre Università, ponte culturale ed espressione di una nuova Europa in cui l’education deve essere centrale per eliminare l’ansietà diffusa e sviluppare una forte idea di comunità, riattivando l’ascensore sociale da troppo tempo bloccato".Nel corso dell’incontro si parlerà degliperin chiave europea. In particolare, di come la partnership fra i due Paesi possa favorire una ripresa più sostenibile, digitale ed inclusiva in linea con gli obiettivi della Commissione Europea.in questa prospettiva saranno gli interventi dele dell’Ambasciatrice della Repubblica Italiana in Francia,, che porranno l’accento sulle azioni comuni dei due Governi per accompagnare questo percorso."Dobbiamo dare aidelle nostre economie rafforzando la partnership, nel contesto europeo, tra due Paesi come l’Italia e la Francia” afferma la Vicepresidente Luissche aggiunge: “La pandemia rappresenta un’immensa criticità, ma può diventare anche una grande opportunità. Per la prima volta abbiamo contratto un debito comune per raggiungere un obiettivo comune: ridare slancio alle nostre economie e offrire alle nuove generazioni un futuro di crescita e sviluppo sostenibile., per tutti, fonte di ispirazione dal punto di vista politico ed economico".Spazio anche per riflettere sul punto di vista delleaccendendo un faro sugli strumenti del, con uno sguardo alla