Petrolio, Unem: fattura 2020 crolla ai minimi da 30 anni

(Teleborsa) - Il calo dei consumi, unitamente a quello del costo del barile di greggio importato, diminuito nel 2020 di oltre 22 dollari/barile (-34%), che diventano circa 21 in euro/barile (-36%) per effetto di un cambio euro/dollaro apprezzatosi solo marginalmente (+2%), si èriflesso sulla, 9,7 miliardi in meno rispetto al 2019 (-45%), la. Rispetto al picco del 2011 si tratta di un minor esborso di oltre 22 miliardi di euro.E' quanto emerge dal, l'Unione energie per la mobilità, secondo cui iregistrano una forte contrazione e non raggiungono le 50 milioni di tonnellate, in calo di oltre 10 milioni di tonnellate (-17,4%) rispetto allo scorso anno, di cui oltre lache più di altri ha risentito dellenella prima parte dell'anno.Situazione che si è poi protratta e acuita nei mesi successivi nonostante i deboli segnali di ripresa registrati a settembre.La solaha fatto registrare una flessione vicina al 21%, mentre ilmotori intorno al 17% per la parziale tenuta del trasporto merci. In valore assoluto il calo del gasolio nell’anno ha comunque superato i 4 milioni di tonnellate, contro gli 1,5 dellabenzina.che ha fatto registrare un meno 66%, con punte del 90% nei primi mesi dell’emergenza sanitaria.Le previsioni per il prossimo anno "scontano naturalmente unin quanto devono tenere conto di elementi tutti legati alla possibile evoluzione della pandemia e alle misure adottate" per superarla anche in termini di ripresa economica.Per itotali nel 2021 si stima un ritorno alla crescita a partire dal secondo trimestre dell’anno che si dovrebbe consolidare nel terzo, permettendo così di recuperare circa la metà delle perdite registrate nel 2020 (5,3 milioni di tonnellate). Il contributo maggiore dovrebbe arrivare dai trasporti stradali, grazie a benzina e gasolio che insieme dovrebbero garantire il 69% del recupero.Sempre i prossimo anno ladovrebbe portare a un recupero delderivante dalle accise che nel 2020 e' stimato pari a 21,6 miliardi di euro (-4,7 miliardi rispetto al 2019), di cui 20,5 derivanti dai soli carburanti. Per i carburanti si stima un gettito intorno ai 23,4 miliardi (6,7 dalla benzina e 16,7 dal gasolio), mentre il gettito totale delle accise dovrebbe attestarsi intorno ai 24,6 miliardi.