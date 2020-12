Dl Ristori, approvata fiducia nella notte al Senato

(Teleborsa) - Ilha approvato a maggioranza la questione di fiducia posta dal Governo sul cosiddetto, più precisamente il maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto, che incorpora anche, dopo la conclusione dei lavori delle Commissioni, i successivi. Quattro decreti che fissano, fra l'altro, norme sugli affitti e i mutui. Approvato a Palazzo Madama con, il provvedimento passa ora alla Camera.Dopo il via libera con fiducia a Palazzo Madama, dove laè intervenuta per scremare alcune norme definite "improponibili", il passaggio alla Camera è previsto rapido e blindato per evitare intoppi in vista della scadenza del 27 dicembre.Ulteriori e sostanziosi interventi sono rimandati al già previsto Ristori cinque, atteso a gennaio grazie alannunciato dal governo che, a partire dal 2021, andrà a rimpinguare la dote per gli aiuti.