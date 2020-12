Facebook ha chiuso tre holding in Irlanda e portato profitti negli USA

Facebook

(Teleborsa) -ha deciso diche utilizzava perper i suoi affari fuori dagli Stati Uniti, un metodo per pagare meno tasse sugli utili, e ha contestualmente. Il meccanismo prevedeva che le società di Facebook in tutto il mondo pagassero la holding irlandese per l'utilizzo della proprietà intellettuale, così da spostare gran parte delle proprie vendite globali in Irlanda.La chiusura riguarda le società. In particolare, il fatturato di Facebook International Holdings I Unlimited Company, è passato da 21,6 miliardi di dollari nel 2017 a 30 miliardi di dollari nel 2018. Ciò significa che, che era di 56 miliardi di dollari nel 2018. Secondo il Times, che per primo ha riportato la notizia (poi confermata da Facebook stessa), la holding ha registrato utili per oltre 15 miliardi di dollari nel 2018, ma grazie alla legislazione irlandese ha pagatoLa scelta di chiudere le divisioni irlandesi e riportare la proprietà intellettuale negli Stati Uniti è arrivata dopo che l', l'Agenzia governativa Usa deputata alla riscossione dei tributi, ha deciso disostenendo che il social network deve versare più di 9 miliardi di dollari, legati al"Le licenze di proprietà intellettuale relative alle nostre operazioni internazionali sono state rimpatriate negli Stati Uniti - ha detto Facebook al Times - Questo cambiamento, che è entrato in vigore dal luglio di quest'anno, allinea al meglio la struttura aziendale con dove prevediamo di avere la maggior parte delle nostre attività e persone. Riteniamo che sia coerente con iche i responsabili politici stanno sostenendo in tutto il mondo".