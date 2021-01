L'ombra del Covid pesa sull'economia europea. PMI servizi conferma recessione

(Teleborsa) -migliora leggermente, ma non abbastanza da indicare una crescita dell'attività, a causa dellche ha colpito il settore deiin modo. Lo confermano gli ultimi dati del PMI dei servizi pubblicati da Markit, che sintetizzano le aspettative dei direttori acquisto delle aziende del terziario.A dicembre l'indicedai 41,7 punti di novembre, ma risulta inferiore ai 47,3 punti del consensus. Il, che incorpora anche il dato del manifatturiero,dai 45,3 precedenti e risulta inferiore ai 49,8 del consensus. Il dato resta anche sotto la soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra contrazione ed espansione dell'attività., sotto le attese (45,3 punti), anche se in miglioramento dai 39,4 precedenti, mentre l'indice composito sale a 43 da 42,7,4. Laregistra un incremento del PMI servizi ada 38,8 (consensus 49,2) e del composito a 49,5 da 40,6 (consensus 49,6). Lavede salire il PMI servizi ada 46 (sotto il consensus di 47,7), mentre il composito si rafforza a 52 da 51,7 (atteso 52,5). Infine, lasegnala un PMI servizi in miglioramento ada 39,5 e fa meglio delle attese (45 punti)."A dicembre per il secondo mese consecutivo, l’economia dell’eurozona si è contratta e ad un tasso leggermente più rapido di quanto previsto precedentemente a causa dell’intensificazione delle restrizioni anti Covid-19", ha spiegato, capo economista di IHS Markit, indicando che la contrazione del PIL dell'Eurozona nel 4° trimestre "sembra essere molto meno severa di quanto osservato in precedenza", anche se questi dati "sono stati precedentemente alla notizia di una nuova e più contagiosa variante del virus". "C’è dunque il rischio di una recessione tecnica e di un calo del PIL nel primo trimestre dell’anno".