Digital Bros acquisisce società proprietarie di Puzzle Quest e Gems of War

Digital Bros

(Teleborsa) -, società attiva nei videogiochi quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha, due società australiane che detengono la proprietà intellettuale deiLa transazione è stata effettuata tramite la controllata 505 Games Australia Pty., recentemente costituita dal Gruppo. Iltotale ammonta aed è comprensivo di uno schema di partecipazione agli utili per i dipendenti chiave. Oltre al corrispettivo fisso, è stata concordatacorrelata ai ricavi. L’earn-out potrà variaresulla base dei ricavi generati dai videogiochi realizzati e/o in fase di realizzazione dalle due società australiane. L’acquisizione sarà finanziata mediante le linee di credito esistenti e l’autofinanziamento.di questasarà erogata aial fine di allineare gli interessi a medio-lungo termine.Il prezzo di acquisto di 4,5 milioni di Dollari verrà corrisposto con le seguenti modalità: 2,5 milioni di Dollari alla sottoscrizione e 2 milioni di Dollari entro il 15 dicembre 2021.Il videogioco Puzzle Quest ha riscosso un grandissimo successo generando un fatturato di oltre 200 milioni di Dollari. Lanciato nel 2007, Puzzle Quest ha creato il genere puzzle-RPG ed ha anche vinto numerosi premi come gioco dell’anno. Gems of War ha generatoricavi per più di 5,6 milioni di Euro nell’ultimo esercizio e oltre 22 milioni di Euro dal lancio