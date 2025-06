Digital Bros, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Digital Bros

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la" (visto l'upside potenziale del 59%) e incrementato ila 22 euro per azione (dai precedenti 21 euro) sul titolo, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan.Gli analisti scrivono che il prossimo titolo del gruppo, "", la cui uscita è prevista per il 24 luglio, ha ormai raggiunto quasi 140.000 follower su Steam, un forte segnale di un. Potrebbe superare i 200.000 al lancio, in linea con le previsioni di Alinea Analytics, che stima anche proiezioni di fatturato "prudenziali" di 100 milioni di dollari per questo solo titolo nel suo primo anno."Senza essere eccessivamente ottimisti, un così forte coinvolgimento pre-lancio ci ha impedito di mantenere invariate le nostre previsioni - sottolineano - Pertanto, stiamole nostreper il 2025/26 a 149 milioni di euro (rispetto ai 131 milioni di euro precedenti), ben al di sopra del consenso non Mid-Cap di 120 milioni di euro"."Il gruppoe, nonostante numerosi indicatori (e operatori del settore) puntino in questa direzione, la reazione del mercato rimane relativamente tiepida, il che rappresenta una chiara opportunità", viene sottolineato.