CFT, autorità tedesca dà via libera a OPA di ATS Automation Holdings Italy

CFT

(Teleborsa) -garante della concorrenza (Bundeskartellamt) hal'operazione dida parte di, società interamente e indirettamente controllata da ATS Automation Tooling Systems Inc. con sede in Ontario, Canada.ATS Automation Holdings Italy ha lanciatovolontaria su tutte le azioni ordinarie CFT, a voto multiplo e speciali. Con 140 brevetti, l'azienda è leader tecnologico nelle promettenti nicchie di mercato dello smistamento, lavorazione e confezionamento di prodotti alimentarti freschi. Nel 2019 ha generato ricavi per 254 milioni di euro con un EBITDA di 17,5 milioni di euro. Circa il 40% del suo fatturato proviene dall'Europa, il 23% dal Nord America e il resto da altre regioni.