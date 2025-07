OSAI Automation System verso uscita da indice FTSE Italia Growth

OSAI Automation System

(Teleborsa) - In conformità con la normativa sulle società sospese, FTSE Russell ha posto"in stato di preavviso". Di conseguenza, se questa società rimane sospesa per ulteriori 20 giorni lavorativi,OSAI, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, è sospesa dal 6 giugno 2025 dopo aver, mentre continua il dialogo con le banche nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi.