NewPrinces, firmato accordo vincolante per l'acquisto di Diageo Operations Italy

NewPrinces

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha annunciato la firma di un contratto definitivo di compravendita per l'acquisizione - da un'affiliata di Diageo - del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy, che include lo stabilimento produttivo italiano di(CN).L'operazione garantisce ladel sito. Inoltre, dopo il completamento dell'operazione, verrà stipulato un contratto di servizio a tempo determinato per favorire una transizione fluida ed efficiente."Questa mossa strategica riflette l'attenzione costante di Diageo nell'ottimizzare la propria impronta diper servire meglio i propri mercati, sostenendo al contempo l'ambizione di NewPrinces di espandere e diversificare il proprio portafoglio nel", si legge in una nota.Ildella Transazione è previsto entro la fine dell’anno, previa approvazione da parte delle autorità competenti.