Coldiretti, maltempo e gelo in Europa fanno aumentare prezzi di frutta e verdura

(Teleborsa) - Il bruscodi inizio hanno determinato, in Europa,, con la conseguenza di aumenti di prezzi per frutta e verdura, secondo la Coldiretti. Il risultato è un rincaro dei prezzi rispetto allo scorso anno neiche va dal +67% per leal +33% per le, fino al +13% per i, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti) da dicembre 2020 ad oggi.Il freddo ha già determinato una seguito della tempesta Filomena che ha fatto crollare le produzioni nel Paese europeo maggiore produttore ed esportatore, mentrea rischio - evidenzia la Coldiretti - sono le coltivazioni invernali in campo come c. Ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni coltivate in serra.Il maltempo ha già avuto modo di colpire anche l'Italia. L’anno appena iniziato conta giàtra grandinate, tornado, nevicate anomale, valanghe e bombe d’acqua nella Penisola, secondo l’analisi della Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd)."Si conferma anche nel 2021 - scrive la Coldiretti - il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti":