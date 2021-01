Fallisce test NASA su motori razzo SLS

(Teleborsa) - Il razzoha acceso per la prima volta i suoi quattro motori principali allovicino a Bay St. Louis in Mississippi, ma i motori si sono spenti dopo poco più di un minuto invece dei circa otto minuti previsti e che corrisponde al tempo necessario a raggiungere l'orbita.Il test è stato utile per raccogliere dati e "i team stanno valutando i dati sullo spegnimento anticipato del motore. L'SLS è parte integrante del, che mira a riportare gli americani sulla superficie lunare nel 2024.