Recovery, Misiani: confronto aperto per migliorarlo e rafforzarlo

(Teleborsa) - "Ilnel confronto interno allae quella varata dal Consiglio dei Ministri è una bozza, che deve raccogliere lederivanti dal dibattito parlamentare e dalla discussione con le forze economiche e sociali e le istituzioni territoriali. L'orizzonte del". Lo ha detto il viceministro all'Economia,in un'intervista a la Repubblica sottolineando che laarrivata dal commissario UE Paolo Gentiloni èPersonalmente sono convinto un confronto nel Paese all'altezza di questa sfidaMisiani fa notare che nella stesura della"proposte di modifica sono state avanzate da tutte le. Italia Viva ne ha presentate molte. Il Pd meno da un punto di vista numerico, ma estremamente significative. La versione finale del Piano tiene molto conto di questo dibattito.facevano la parte del leone e continuano a farla, come del resto prescrive la Commissione UE. Le risorse aumentano, e di molto, su tre capitoli. Lada 9 a 20 miliardi.: da 17 a 28 miliardi: da 19 a 28 miliardi. Sono cambiamenti che dimostrano l'utilità della discussione politica che si è sviluppata".Quanto alla"èche verrà definito non appena consolidato il contenuto progettuale" del Recovery Plan. Una "ma non può essere un corpo estraneo all'amministrazione nè tanto meno ledere le prerogative del