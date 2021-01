Gualtieri, troppe inesattezze su calo del PIL: -9% nel 2020

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha risposto via Twitter a chi ieri in Senato ha accusato il governo di aver stimato in maniera erronea il crollo delnel 2020."Troppe inesattezze, ristabiliamo la verità sulladell'Italia nel 2020. Gli organismi nazionali e internazionali confermano le previsioni del governo sul PIL. Da Banca d'Italia, Istat, OCSE, e oggi l'UPB lo stesso -9% della Nadef", ha scritto il ministro.Gualtieri ha allegato al tweet anche una, però, che mostra anche altre stime offerte da diversi organismi nazionali e internazionali – Commissione europea, Fondo Monetario Internazionale, Centro Studi Confindustria – che hanno calcolato un calo del PIL per il 2020 superiore a quello stimato dall'esecutivo.