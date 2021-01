Istat, edilizia torna a crescere e supera livelli febbraio 2020

(Teleborsa) - L’indice destagionalizzato della, mese antecedente all’entrata in vigore delle prime misure di isolamento prese per contrastare l’emergenza sanitaria. Lo rileva l'Istat che sottolinea come nonostante la ripresa, su base mensile, l’indice destagionalizzato rimanga al di sotto dei livelli registrati in agosto e settembre.Nella media dei primi undici mesi del 2020, la produzione nelle costruzioni registra una marcata flessione, diminuendo dell’8,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 (al netto degli effetti di calendario. A novembre l'Istituto di statistica stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dell’1,7% rispetto ad ottobre, dopo i cali registrati nei due mesi precedenti.la produzione nelle costruzioni diminuisce lievemente, dello 0,3%, rispetto ai tre mesi precedenti.della produzione nelle costruzioni (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di novembre 2019) cresce del 7,2% e l’indice grezzo aumenta del 10,9%.Nella media dei primi undici mesi dell’anno, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra una flessione dell’8,9%, mentre l’indice grezzo diminuisce dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.