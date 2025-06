ISTAT, in aprile produzione nelle costruzioni ai massimi dal 2008

(Teleborsa) - Dopo la flessione registrata nei due mesi precedenti, ad aprile 2025 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una crescita congiunturale, "raggiungendo il livello più alto da marzo 2008". Lo rileva l'ISTAT aggiungendo che anche su base trimestrale la dinamica congiunturale è positiva, "sebbene in rallentamento".Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario conferma la fase di espansione avviata ad inizio 2025.L'Istituto di statistica stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 2,4% rispetto a marzo.Nellaper la produzione nelle costruzioni si osserva una crescita dell’1,7% nel confronto con il trimestre precedente.Su base tendenziale,registra un incremento del 5,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 come ad aprile 2024), mentre l’indice grezzo cresce del 3,9%.Nelladel 2025, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 3,9%, mentre l’indice grezzo cresce del 1,9%.