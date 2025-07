Unicredit, avvio rimborso anticipato per bond da 1 miliardo di dollari

UniCredit

(Teleborsa) -, con riferimento ai Titoli in oggetto, emessi il 22 settembre 2020, secondo la Condizione 10.5 “Redemption at the Option of the Issuer (Issuer Call)” dei termini e condizioni dei Titoli inclusi nell’Offering Memorandum datato 10 settembre 2020 e il punto Part A - Term 28 dei Final Terms datati 15 settembre 2020, comunica che, avendo ricevuto l’autorizzazione del Single Resolution Board, eserciterà l’opzione di rimborso integrale dei Titoli in via anticipata in data 22 settembre 2025.Il rimborso anticipato dei titoli avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso anticipato.A seguire il rimborso dei titoli, le Global Receipts saranno altresì rimborsate alla data di rimborso anticipato.