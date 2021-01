Iren Top Employer Italia per il quarto anno consecutivo

Iren

(Teleborsa) -è stata certificata, per il quarto anno consecutivo,. La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.Iren fa parte delle aziende certificate Top Employers Italia 2021 e delle oltre 1600 aziende Top Employers 2021 proclamate daLa Certificazione Top Employers, spiega la società multiservizi, viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dallay, Survey che ricopre 6 macro aree in ambito HR ed esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive Best Practices, tra cui People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri.La Certificazione rappresenta il riconoscimento ufficiale dell’importante e continuo impegno delle aziende nel prendersi cura delle proprie persone, come dichiara, CEO di Top Employers Institute: “Usciamo da un anno drammatico, ma nonostante le difficoltà che hanno messo a dura prova la vita, le relazioni e il mondo del lavoro in tutto il mondo, sono particolarmente fiero e orgoglioso nel congratularmi con Iren, che ha continuato nello sforzo di eccellere nelle sue politiche e strategie HR, avendo sempre come obiettivo prioritario l’attenzione verso le proprie persone”., Direttore Personale Organizzazione e Sistemi informativi di Iren ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo importante riconoscimento per il quarto anno consecutivo, non solo perché dimostra la costante attenzione alla crescita e allo sviluppo delle persone nel nostro Gruppo, ma conferma come in un anno pesantemente condizionato dalla pandemia, Iren ha saputo reagire bene ai mutati scenari grazie alla forte digitalizzazione avviata in ambito HR, a politiche orientate alla responsabilizzazione e fiducia nelle persone e a una forte attenzione alle esigenze di tutti”.