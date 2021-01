Le borse europee toccano i minimi da inizio anno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che scambiano sui, il giorno dopo la peggiore perdita di Wall Street da ottobre ad oggi. Tra le cause di preoccupazione un aumento delle varianti di coronavirus e le difficoltà nel far decollare le campagne vaccinali.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L'è sostanzialmente stabile su 1.840,8 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%.lettera su, che registra un importante calo dell'1,52%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,43%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,80%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,93%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 23.397 punti.Negativo il(-1,2%); con analoga direzione, in netto peggioramento il(-1,77%).Apprezzabile rialzo (+2,55%) a Milano per il compartoIn fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,77%),(-3,30%) e(-1,66%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,98%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,19%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,59%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,26%.Affonda, con un ribasso del 4,55%.Crolla, con una flessione del 2,25%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,14%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,01%),(+1,06%),(+0,90%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,66%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,44%.