Europa prosegue positiva guidata da Piazza Affari

La propensione al rischio continua a sostenere gli acquisti, sebbene resti una certa cautela in vista di banche centrali e i conti di altre big tech

(Teleborsa) - Pomeriggio all'insegna del denaro per Piazza Affari, che si conferma best performer in Europa. Bene anche Wall Street con l' S&P-500 in rialzo dello 0,76%.



Il tutto in un clima che rimane perlopiù di propensione al rischio con il calo del petrolio e le speranze geopolitiche, da un lato, e di attesa per le decisioni delle banche centrali e delle prossime trimestrali delle big tech, dall'altro lato.



Forex, materie prime e tassi

L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,118. Lieve aumento dell' oro , che sale a 4.018,9 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 100,7 dollari per barile, in netto calo del 2,47%.



Scende molto lo spread , raggiungendo +115 punti base, con un deciso calo di 11 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,50%.



Gli indici

Nello scenario borsistico europeo buona performance per Francoforte , che cresce dell'1,23%, sostenuta Londra , con un discreto guadagno dello 0,74%, e buoni spunti su Parigi , che mostra un ampio vantaggio dell'1,07%.



Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,24% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,31%.



Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap (+2,16%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star (+1,67%).



Le migliori e le peggiori a Piazza Affari

Tra i best performers di Milano, in evidenza Technoprobe (+6,08%), Avio (+5,26%), Prysmian (+4,11%) e Stellantis (+3,09%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI , che prosegue le contrattazioni a -2,80%.



Si concentrano le vendite su Telecom Italia , che soffre un calo dell'1,97%.



Deludente Recordati , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Buzzi , che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BF (+7,30%), GVS (+6,65%), Maire (+5,72%) e Brembo (+4,65%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Garofalo Health Care , che ottiene -0,75%.



Discesa modesta per IREN , che cede un piccolo -0,58%.

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