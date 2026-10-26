Europa prosegue positiva guidata da Piazza Affari
La propensione al rischio continua a sostenere gli acquisti, sebbene resti una certa cautela in vista di banche centrali e i conti di altre big tech
(Teleborsa) - Pomeriggio all'insegna del denaro per Piazza Affari, che si conferma best performer in Europa. Bene anche Wall Street con l'S&P-500 in rialzo dello 0,76%.
Il tutto in un clima che rimane perlopiù di propensione al rischio con il calo del petrolio e le speranze geopolitiche, da un lato, e di attesa per le decisioni delle banche centrali e delle prossime trimestrali delle big tech, dall'altro lato.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,118. Lieve aumento dell'oro, che sale a 4.018,9 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 100,7 dollari per barile, in netto calo del 2,47%.
Scende molto lo spread, raggiungendo +115 punti base, con un deciso calo di 11 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,50%.
Gli indici
Nello scenario borsistico europeo buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,23%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,74%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dell'1,07%.
Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,24% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,31%.
Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap (+2,16%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star (+1,67%).
Le migliori e le peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers di Milano, in evidenza Technoprobe (+6,08%), Avio (+5,26%), Prysmian (+4,11%) e Stellantis (+3,09%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.
Si concentrano le vendite su Telecom Italia, che soffre un calo dell'1,97%.
Deludente Recordati, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Buzzi, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BF (+7,30%), GVS (+6,65%), Maire (+5,72%) e Brembo (+4,65%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Garofalo Health Care, che ottiene -0,75%.
Discesa modesta per IREN, che cede un piccolo -0,58%.
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