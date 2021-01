GameStop vola del 78% nel circuito pre-market al Nyse

GameStop

(Teleborsa) -: il titolo giàa 344 dollari, dopo aver chiuso le contrattazioni di ieri in ribasso del 43%. Il titolo è sotto tiro da alcuni giorni e l'amministrazione USA potrebbe aprire un'inchiesta sul caso, di cui si è parlato molto negli ultimi giorni.La nota catena di videogiochi era arrivata a guadagnare il 430% da inizio settimana ed il 700% rispetto a giovedì scorso, quando sono iniziati una serie di movimenti inattesi, attribuiti all', coordinatisi grazie al social finanziario. Un'azione che ha fatto scattare la tagliola delle principali- Robinhood Markets, Webull Financial e Interactive Brokers - che hanno disposto lodel titolo, facendo crollare le quotazioni nella giornata di ieri.Intanto, la deputata dem, che fa parte della commissione servizi finanziari, ha promesso chesull'ingerenza di queste piattaforme.