L'oro proseguirà la sua corsa nel 2021

Oro

(Teleborsa) - Desta ancora interessefisico, che secondo gli esperti potrà proseguire il, a dispetto della concorrenza del Bitcoin, che ultimamente ha assunto sempre più la natura di "bene rifugio", sottraendo interesse al metallo prezioso.Attualmente,, dopo aver raggiunto un, prima di iniziare una fase di correzione che lo ha riportato più o meno sugli attuali livelli. Un passo indietro che è coinciso, in effetti, con l'ascesa prepotente del Bitcoin, a partire dall'autunno ed in misura più evidente fra dicembre 2020 ed inizio gennaio 2021.Ma non è il Bitcoin il metro di misura dell'oro, il cuiresta invece fortemente, segnatamente la. Quali novità sono intervenute?Laha certamente influenzato notevolmente il dollaro, e quindi anche l'oro che si muove specularmente rispetto al biglietto verde. Con Biden alla Casa Bianca e la suae commerciale di stampo, ladovrebbe restare più o menoper l'anno a venire, rivitalizzando l'investimento in oro, che dunque potrebbe sperimentare unaL'altro fattore chiave sono le banche centrali, in particolare la strategia di, che resta fortementea causa della pandemia e dei suoi impatti sull'economia. Lo ha chiarito il Presidente della Fed Jerome Powell mercoledì, al termine di primo incontro annuale del FOMC. Obiettivo della Fed - ha spiegato - è, puntando verso il raggiungimento dei target. Tutto questo con una: la durata della, i suoi impatto sull'economia ed il successo della campagna di vaccinazioni.Una politica accomodante della banca centrale statunitense, come noto, ha sempre, che trae vantaggio dai tassi di interesse a zero e dai modesti rendimenti offerti dai titoli di stato.Insomma, gli esperti attendono chesia ancora un, che potrà riservare sorprese simili al 2020, accelerando sui recenti massimi e forse anche superando quella soglia. Ma assieme all'oro c'è un altro metallo che rispende,, quotato 26,43 dollari, su cui oggi sta puntando la