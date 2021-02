L'argento tocca quota 30 dollari spinto dalla "retail mania"

GameStop

(Teleborsa) - Una settimana dopo il rialzo record die altri titoli, causato dall'azione coodinata di numerosi piccoli investitori su, tocca all'essere colpito dalla "", ovvero dall'azione di piccoli trader delle piattaforme social contro i grandi fondi della finanza. L'argento è schizzato ai massimi dal 2013, superando anche quota 30 dollari all'oncia, prima di ripiegare di poco.Non ci sono prove che sia stato lo stesso subreddit che aveva alimentato gli acquisti su GameStop a spingere la corsa dell'argento. L'unico messaggio di rilievo susull'argento è un, perchè glinon avrebbero posizioni short su di essa. Negli ultimi giorni c'è comunque stato un aumento degli scambi sull'argento da parte dei piccoli investitori, tanto che alcune piattaforme di trading hanno anunciato ritardi nella finalizzazione delle operazioni di acquisto.Nonostante l’aumento repentino del suo valore possa accostare l’argento al titolo di GameStop, muovere il mercato di una materia prima non è equiparabile a far schizzare il prezzo di una singola. ", tra cui il mercato fisico, futures, ETF, CFD e tanti altri derivati del metallo prezioso. Anche i volumi di scambio complessivi sono diversi", ha fatto notarea, chief analyst di ActivTrades."La paura, tuttavia, spinge molti dei trader che hanno posizioni short sull'argento a iniziare a coprire le loro posizioni", ha aggiunto De Casa, sottolineando che un attacco riuscito al settore delle materie prime innescherebbe comunque unnel medio termine per evitare spirali inflazionistiche.Secondo alcuni analisti l'impennata dell'argento non è un fatto del tutto imprevedibile come il rally di GameStop. "durante l'impressionante crescita che ha portato il metallo giallo ai suoi massimi storici l'anno scorso - ha commentato, senior analyst di Swissquote Bank - I dati empirici mostrano che il rapporto oro-argento si attesta in media vicino a 60, e il prezzo di un'oncia d'argento potrebbe consolidarsi all'interno della fascia 30-32 dollari dato che il prezzo dell'oro si è mantenuto vicino a 1800 dollari l'oncia".