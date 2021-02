PwC, nel 2021 cresceranno operazioni M&A in fintech, digital e healthcare

Nexi

Moncler

(Teleborsa) - Nel 2021 ci sarà unaa livello globale, soprattutto in quei settori che escono rafforzati dalla pandemia, ovvero. È la previsione contenuta nell’ultima edizione dello studio di PwC Global and Italian M&A trends 2020, basata sulla ripresa delle operazioni già nella seconda metà dell'anno appena concluso.Nel secondo semestre 2020, osserva PwC, la ripresa delle operazioni M&A limita infatti la. In Italia, a fronte del calo dei volumi (-22%), si registra una crescita di valore (oltre 70 miliardi di dollari) grazie ai "mega deal", che si sono concentrati soprattutto nell'ultimo trimestre.Nei mega deal ricadono sicuramente le operazioni/Nets (7,4 miliardi di dollari), Nexi/SIA (5,3 miliardi), CVC/Advent/FSI - Serie A (2 miliardi),/Stone Island (1,5 miliardi), il cui completamento è atteso nella prima metà del 2021. A livello di settore, l’unico con un incremento di attività M&A sia a volumi che a valore è risultato il(25 miliardi di dollari di deal value nel 2020, +317%, operazioni KKR/Telecom, Macquarie/Open Fiber, Bain / Engineering), seguito solo a valore dal(8,5 miliardi, +181% spinto dalle operazioni Permira / Golden Goose e Moncler / Stone Island) e dai(28 miliardi, +75%, Nexi/Nets, Nexi/SIA, CDP Euronext/Borsa Italiana).Secondo PwC, i prossimi 6/12 mesi saranno caratterizzati da una attività di M&A molto intensa, principalmente per alcuni motivi: le aziende che sono riuscite a cavalcare la crisi e idi liquidità, i tassi di interesse sono rimasti ai minimi e lastimolerà la ripartenza."Complessivamente vediamo un incremento nell’attività di M&A nel 2021 - ha commentato, partner PwC Italia e Markets Deals Leader - caratterizzato sia da operazioni opportunistiche che trasformazionali,e sugli asset migliori, su cui ci sarà un incremento di competizione e aumento delle valutazioni, bilanciato da una riduzione di volumi e multipli sui settori più negativamente impattati dal Covid".Su questi ultimi e sui settori con business model che non si sono adattati alla nuova normalità, Pettenò prevede "un, soprattutto nei settori che non hanno beneficiato di sussidi e in generale al termine delle misure straordinarie".