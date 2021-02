Stellantis, Gorlier nominato responsabile Componenti e Servizi

Stellantis

(Teleborsa) - Pietro Gorlier è stato nominato responsabile delle attività "Parts and Services" (componenti e servizi) diin tutto il mondo. Lo comunica il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Il manager era il capo delle attività di Fiat Chrysler nella regione Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e responsabile globale per le attività Parts & Service (Mopar).Gorlier è diventato responsabile Emea nel 2018 ed è stato nominato Ceo di Fca Global Parts & Service nel 2009. E' stato anche amministratore delegato della Magneti Marelli e "Head of network development" in Fca Italy e Cnh Global. Alla guida delle attività Parts & Services, Gorlier condivide con i marchi la responsabilità per i componenti e i servizi di crescita, consegna e assistenza clienti.