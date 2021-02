Brioschi

(Teleborsa) -ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:CDA: Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 30 aprile 2021)CDA: Relazione semestrale al 30 giugno 2021