Coop, Pedroni: vendite al dettaglio 2020 peggiori del decennio, ci aspetta un 2021 difficile

(Teleborsa) - "Iregistrano come nel 2020 si sia registrato il peggiore risultato per le vendite al dettaglio dell'ultimo decennio". È stato il commento di, presidente di(l'Associazione nazionale delle cooperative di consumatori) e diche ha aggiunto:"ci attende ora un 2021 difficile".L'Ufficio Studi Coop ha stimato che quest'anno, le vendite della rete fisica della grande distribuzione potranno accusare unadel(-1,6% se si considera anche l'e-commerce). "Le nostre indagini e il confronto quotidiano con milioni di persone ci dicono però che dopo la resilienza gli italiani sono pronti a voltare pagina con uno spirito die voglia di– ha dichiarato Pedroni – È dunque questa l'occasione che dovrà cogliere il prossimo Governo. Stimolare e orientare gli italiani verso ie adottare una politica per il settore retail che accompagni la sua evoluzione strutturale agevolando gli investimenti e la riconversione dei formati più maturi".