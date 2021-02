Effetto Draghi, settimana brillante per FTSE MIB e spread

BPER

(Teleborsa) -a quota, rendimento delin cinque giorni. Sono i numeri dell'effetto Draghi sul mercato italiano, che ha fatto meglio di tutte le altre borse del Vecchio Continente in questa settimana. Oggi l'indice FTSE MIB ha guadagnato un ulteriore 0,80% ed è arrivato a 23.083 punti, oltre 1.500 punti in più rispetto a venerdi scorso.Nonostante la settimana sia stata positiva per tutti i listini europei,. Le borse di Francoforte e Parigi sono cresciute meno del 5% rispetto a venerdì scorso, mentre Londra meno del 2%. Al contempo, è proseguito e si è accentuato anche oggi l', che per la terza seduta consecutiva si sono mossi in controtendenza rispetto al resto dell'eurozona, segnando cali a fronte di incrementi sugli altri Paesi.con nuove moderazioni hanno chiuso allo, in calo di un punto rispetto a ieri. Il differenziale con i Bund è caduto a 98 punti base, con i rendimendi del titolo a dieci anni tedesco pari al -0,44%. Oggi c'è stato anche un balzo dei tassi greci, con il titolo a dieci anni che ha raggiunto lo 0,75%, in rialzo di 10 punti. Intanto i rendimenti deisono scesi al meno 0,02% e un differenziale di 66 punti base. I tassi deicalano al meno 0,40% e lo spread cade a 23 punti base.A spingere al rialzo Piazza Affari oggi è stato soprattutto il(nel complessivo in aumento del 2,23%), che ha beneficiato della discesa dello spread e dei conti di Intesa Sanpaolo . La migliore sul FTSE MIB è stata comunque, che ha chiuso la giornata con un +4,71%.