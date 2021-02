Il calendario societario 2021 di Tamburi

Tamburi

(Teleborsa) -quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.I vertici direnderanno nota la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso del 2021.CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2020 e del bilancio consolidato del Gruppo Tamburi Investment PartnersAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 (in seconda convocazione 30 aprile 2021)CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive relative al primo trimestre dell'esercizio in corso del Gruppo Tamburi Investment PartnersCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata dell'esercizio in corso del Gruppo Tamburi Investment PartnersCDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre dell'esercizio in corso del Gruppo Tamburi Investment Partners