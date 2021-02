Air Malta a rischio default

(Teleborsa) - C’è anchetra le compagnie aeree chee per essa è stato richiesto un piano di interventi. Lesono nell’ordine di oltree la continuità delle operazioni di volo è messa seriamente in forse., ministro delle finanze di Malta, ha rilasciato una dichiarazione al Times of Malta, annunciando che è statoper il salvataggio della compagnia aerea.Si parla diper consentire il proseguimento delle operazioni di Air Malta, che a dire il vero negli ultimi due decenni ha riportato il bilancio in attivo solo in una occasione.