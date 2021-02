Oggi Wall Street chiusa per President's Day

(Teleborsa) -, oggi, a Wall Street. Negli Stati Uniti si celebra infatti Washington's Birthday, meglio noto come. Istituito inizialmente come evento per onorare il primo Presidente degli USA, George Washington, questa festa, la prima in onore di un cittadino americano, è stata istituita dal Governo federale statunitense nel 1880. Per par condicio, dal 1971 è diventata la giornata didi tutti i Presidenti del Paese.Mentre Wall Street è ferma, i mercati asiatici hanno chiuso questa mattina in netto rialzo, mentre quelli europei stanno procedendo in positivo. Gli investitori sembrano ottimisti nei confronti di una ripresa globale, grazie al progresso dellee aldegli Stati Uniti.Nonostante la chiusura del mercato americano, i future continuano a scambiare in positivo, sulla scia dei guadagni registrati venerdì. Il contratto sulsale dello 0,47% a 31.545 punti, quello sulloavanza dello 0,39% a 3.946 punti, mentre ilguadagna lo 0,24% a 13.837 punti.Wall Street riaprirà in battenti domani, in una settimana priva di eventi importanti all'orizzonte. Nei prossimi giorni ci saranno le trimestrali di Baidu, Walmart, Dropbox e Roku.