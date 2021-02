ASTM, OPA di Gavio e Ardian finalizzata al delisting

Atlantia

ASTM

(Teleborsa) - Non c'è solo la partita-CDP a poter cambiare lo scenario autostradale italiano. Lahanno infatti lanciato, a sorpresa, una offerta pubblica di acquisto volontaria nei confronti di, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito.L'offerta è lanciata attraverso il veicolo NAF 2, società posseduta al 100% da Nuova Argo Finanziaria che a sua volta è partecipata al 60% da Aurelia (Famiglia Gavio) e al 40% da Mercure (fondo Ardian). NAF 2 riconoscerà unportata in adesione all'offerta (con unrispetto al prezzo di venerdì 19 febbraio e del 36,3% rispetto alla media ponderata delle azioni negli ultimi sei mesi). L'esborso massimo, in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte di tutti i titolari delle azioni sarà. Oggetto dell'offerta è la quota del 47,638% di ASTM non ancora in mano alla famiglia Gavio e al fondo Ardian.L'offerta è finalizzata al, con l'obiettivo di una "riorganizzazione" di ASTM "finalizzata all’ulteriore rafforzamento della stessa, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata", si legge in una nota. Attualmentedella società autostradale con il 41,6% del capitale, il 6,3% è controllato da Aurelia, l'1,4% da Nuova Codelfa, l'1,7% da Mercure, mentre il 7,6% è in azioni proprie e il restanteha stipulato un accordo con Nuova Argo Finanziaria e NAF 2 in forza del quale si è impegnata a portare in adesione all’offerta tutte le 8.912.271 azioni dalla stessa detenute in ASTM.ha stipulato un accordo con Nuova Argo Finanziaria e NAF 2 con il quale si è impegnata, in caso di esito positivo dell’offerta, tra l’altro, a conferire in Nuova Argo Finanziaria tutte le proprie azioni.Aurelia e Mercure hanno convenuto, subordinatamente all’approvazione dei rispettivi organi competenti e in caso di esito positivo dell’offerta e di perfezionamento della fusione tra NAF 2 e ASTM, il trasferimento da Aurelia a Mercure di un numero di azioni di Nuova Argo Finanziaria tale per cui, fermo il controllo in via solitaria di Aurelia su Nuova Argo Finanziaria e, indirettamente, su ASTM.