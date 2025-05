EGM, Ambromobiliare: cambio regolamento su OPS apre la strada ad aggregazioni industriali

Ambromobiliare

(Teleborsa) - Nel periodo 2020-2025, Borsa Italiana ha assistito a un: nei mercati di Borsa Italiana si sono avvicendati 122 delisting. Nello specifico, 83 delisting sono avvenuti tramite le offerte pubbliche di acquisto (OPA) o di scambio (OPS) e 10 tramite fusione tra società quotate e non. Lo si legge in una nota dell'ufficio studi di, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory e quotata su Euronext Growth Milan (EGM).Se sul mercato principale, Euronext Milan (incluso il segmento STAR), è prassi comune che le offerte pubbliche siano pagate anche tramite scambio azionario (9 OPS/OPAS nel periodo di riferimento, di cui il 67% nel settore bancario), sulprima di febbraio 2025 non era mai avvenuto, a causa di un "".Ai fini dell'ammissione a quotazione sul mercato EGM, gli emittenti devono richiamare nel proprio statuto le disposizioni in materia di OPA del TUF. Tuttavia, l'art. 106, comma 2-bis, del TUF prevede che in caso di OPA obbligatoria è possibile pagare il corrispettivo in titoli, solo se sia quotato in un "". In mancanza l'offerente è obbligato a proporre l'alternativa del pagamento in contanti (cash alternative). Rientrando l'EGM nella fattispecie dei, il corrispettivo delle offerte su questo mercato erano previste solo in contanti.A febbraio 2025, sul mercato EGM c'è stata la prima OPAS:ha lanciato un offerta pubblica obbligatoria sulle azioni di, di cui l'82,3% pagato in azioni. Per ovviare quindi alle difficoltà interpretative,Euronext Growth Milan (in vigore dal 19 maggio 2025), inserendo un chiarimento: in caso di OPA obbligatoria è possibile pagare il corrispettivo in titoli anche per le società EGM, senza obbligo di cash alternative. Tale previsione riguarda anche gli altri "mercati di crescita per le PMI" ai sensi della MiFID II.Secondo Ambromobiliare, "questa nuova possibilità, consentendo alle società di questo mercato di fare "sistema" (come avviene nel settore bancario, vedasi il caso), crescere congiuntamente, accrescere la liquidità del titolo, creando dei campioni nazionali".