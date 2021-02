Brexit, ok di Londra alla richiesta Ue di spostare al 30 aprile la ratifica dell'accordo

(Teleborsa) - Ilha dato il via libera alla unadi altri due mesi, fino al, dei tempi di ratifica da parte dell'dell'accordo di libero scambio e cooperazione sul post Brexit raggiunti alla vigilia di Natale, poco prima della scadenza della transizione fissata alla fine del 2020. La conferma è arrivata dal ministro incaricato dal premier Boris Johnson di seguire il dossier,, dopo che un portavoce di Bruxelles aveva annunciato l'arrivo di una lettera con l'ok di Londra.Nellail governo britannico è andato infatti incontro alle richieste europee, accettando di estendere il periodo di attuazione dell'intesa in regime provvisorio dalla fine di febbraio alla fine di aprile, in modo da dare tempo aldi completare il suo esame del testo e l'iter di ratifica. Westminster ha invece già ratificato l'accordo."Attuare provvisoriamente l'accordo non sarebbe stato l'epilogo preferito dal Regno Unito, visto che questo prolunga leper gli individui, il business ed, evidentemente, le parti", ha detto il ministro britannico sottolineando però la necessità di non andare oltre il 30 aprile. "L'applicazione provvisoria dell'Accordo sugli scambi e la cooperazione sarà prorogata fino al 30 aprile, come confermato oggi nella lettera di Michael Gove", ha scritto su Twitter il vicepresidente della Commissione europeac. "Questa estensione consentirà la conclusione dell'accordo in tutte le 24 lingue", ha aggiunto.