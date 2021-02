TIM, focus su CdA per conti 2020 e lista rinnovo Board

TIM

Vivendi

(Teleborsa) -che dovrà approvare ied affrontare una serie di questioni, prima fra tutte ilche dovrebbe sancire l'ingresso di un membro designato da CDP, secondo azionista del Gruppo con una quota del 9,9% del capitale. Un momento cruciale che va letto in prospettiva e si intreccia con le scelte strategiche ed il futuro della rete.Quanto aiil consensus di 19 banche d'affari vede ricavi per 15,7 miliardi di euro ed un EBITDA reported di poso superiore ai 7 miliardi di euro, mentre il Capex è indicato a 3,4 miliardi e la generazione di cassa attorno ai 2,27 miliardi.Al di là dei conti è ila destare maggior interesse. E' di ieri l'annuncio delle, manager di Salini Impregilo, per motivi personali, ma a quanto anticipano indiscrezioni di stampa, anchenelle prossime ore la suaAltro tema caldo ènel Board con un proprio rappresentante, per il quale viene già accreditato il. Un ingresso che andrà letto alla luce degli sviluppi futuri della rete, giacché CDP è anche azionista di Open Fiber con il 50% e sta proprio in questi giorni discutendo se esercitare o meno la prelazione sulla vendita della quota Enel, in scadenza alla mezzanotte del 24 febbraio.Fra i dieci consiglieri dovrebbero poi essere confermati i vertici di TIM, il Presidentee l’Amministratore delegato, assieme aiin qualità di primo socio con il 23,9% del capitale - Arnaud de Puyfontaine, Franck Cadoret e Marella Moretti - e probabilmente anche gliGiuseppina Capaldo e Michele Valensise. Restano dunque solo, riservati alle quote rosa.