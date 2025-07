Piquadro, azionista di controllo deposita liste per rinnovo CdA e Collegio Sindacale

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha comunicato che l'(titolare del 68,37% del capitale sociale) haalla carica di componente del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale.La lista per ilè composta da: 1) Marco Palmieri (Presidente); 2) Pierpaolo Palmieri, attualmente amministratore esecutivo; 3) Roberto Trotta, attualmente amministratore esecutivo; 4) Tommaso Palmieri, attualmente amministratore non esecutivo; 5) Alessandra Carra (Indipendente); 6) Marinella Soldi (Indipendente); 7) Valentina Manfredi (Indipendente); 8) Laura Grinzato.La lista per ilè composta da: Sindaci Effettivi 1) Gian Luca Galletti (Presidente) e 2) Maria Stefania Sala, attualmente sindaco effettivo, e 3) Domenico Farioli; Sindaci Supplenti 1) Annalisa Naldi e 2) Giacomo Passaniti, attualmente sindaco supplente.