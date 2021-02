Iren si aggiudica il premio Top Utility Assoluto 2021 di Althesys

Iren

(Teleborsa) -si è aggiudicata il premioassegnato da, società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza.Top Utility 2021 – l’evento organizzato in collaborazione conche fa il punto dello stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti e think tank italiano di riferimento nel settore delleche valuta le performance delle aziende dei servizi di pubblica utilità, riconosce le eccellenze, cogliendo le dinamiche competitive e indirizzando le policy nazionali – ha premiato Iren in quanto società che ha ottenuto la somma più alta dei punteggi di ogni area esaminata dal team di ricerca di Althesys, guidato dall’economista Alessandro Marangoni.In particolare, “il premio Top Utility Assoluto è stato assegnato a Iren per gli ottimi risultati ottenuti in tutte le aree oggetto di indagine, con particolare riferimento alcon gli, all’attenzione alla, allae alla. La società ha inoltre saputo sviluppare un percorso di crescita armonico, ampliando attività e territori mantenendo un efficace rapporto con i suoi consumatori e migliorando la qualità dei servizi”.Per l’Amministratore Delegato di Iren, che ha ritirato il Premio, “il riconoscimento è una testimonianza dell’importante percorso di sviluppo condotto dal Gruppo negli ultimi anni, con un focus sempre più marcato sulla sostenibilità e caratterizzato da una crescita sul territorio nazionale accompagnata da un costante impegno e attenzione alla qualità del servizio sui territori grazie a investimenti in costante crescita anno dopo anno”.