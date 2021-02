Top Utility 2021, Marche Multiservizi al vertice della sostenibilità in Italia

Hera

(Teleborsa) -, società del Gruppo, si è classificata prima nella categoria Sostenibilità, tra le 100 principali società di servizi pubblici in Italia, "per aver raggiunto crescenti performance in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, continuando nell’integrazione della sostenibilità all’interno della propria strategia di business".Il riconoscimento bissa quello già ottenuto nel 2012 nell’ambito “Territorio e consumatori” eLa sostenibilità è oggetto ogni anno di una specifica rendicontazione che assicura a tutti gli stakeholder un’informazione completa sugli impatti ambientali e sociali dell’Azienda. Uno strumento in continua evoluzione che ha abbandonato la logica di pura consuntivazione attrezzandosi per guidare l’innovazione e favorire una nuova consapevolezza sul nuovo ruolo richiesto a supporto del territorio e che introdotto l’indicazione del Valore Condiviso, cioè la quota di Margine operativo lordo generata da attività che rispondono alle priorità dell’agenda globale ONU al 2030.Una dimostrazione in tal senso - spiega Hera - è rappresentata dal progetto per la realizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio per la produzione di biometano e compost di qualità per il quale verranno impiegate le più innovative tecnologie. L’impianto rappresenterà nel concreto la perfetta chiusura di un circolo virtuoso che parte dalle famiglie e dalle mense, con il recupero degli scarti provenienti dalle cucine, e dalle potature di parchi e giardini, e torna al territorio come biometano e compost di qualitàSolo uno dei tanti esempi, oggetto dell’indagine, di mix efficiente tra innovazione e sviluppo sostenibile che rappresenta come l’impegno di MMS nella sostenibilità si traduca in attività che hanno ricadute sulla qualità della vita.– hanno dichiarato. Abbiamo lavorato per trasferire benefici alle comunità, facendo sinergie, economie di scala e dialogando con i nostri stakeholder con la massima attenzione al territorio. La rendicontazione del margine a “valore condiviso”, ovvero quella quota che deriva da attività di business che rispondono agli obiettivi dell’Agenda Onu, è un".