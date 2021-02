Bayer, rosso da 10 miliardi nel 2020. Titolo giù a Francoforte

Bayer

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -3,74%.Bayer chiude il 2020 con un rosso di 10,5 miliardi di euro principalmente per l'effetto del contenzioso sul glifosato e per le svalutazioni. Il quarto trimestre si è chiuso in utile per 308 milioni, in calo del 78,2% rispetto a 1,4 miliardi del pari periodo dello scorso anno. Le vendite ammontano a 41,4 miliardi di euro contro i 43,5 miliardi del 2019, influenzate da effetti valutari negativi di 1,941 miliardi di euro.Ilproposto è di 2 euro per azione che si confronta con i 2,80 euro dell'anno prima.Per quanto riguarda le prospettive per il 2021 Bayer prevede una solida crescita operativa con utili stabili a valute costanti. Il gruppo inoltre stima un impatto negativo di circa 8 miliardi di euro dai pagamenti legati a risoluzioni di controversie."La nostra forza operativa in questi tempi turbolenti dimostra la resilienza delle nostre attività, anche durante la pandemia" - sottolinea il-. "Abbiamo anche usato l'anno passato per gettare le basi per la crescita futura. Abbiamo continuato a portare avanti la trasformazione della nostra azienda e abbiamo investito in nuove tecnologie in tutte le nostre unità di business", conclude Baumann.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 54,51 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 52,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 56,92.