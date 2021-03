Spazio, fallito terzo test Starship SN10 di Space X

Tesla

(Teleborsa) -il nuovodi razzo destinato a raggiungere Marte è andatoe si è disintegrato a terra. Il test, che segue i falliti tentativi del SN9 e SN8, aveva offerto qualche spiraglio alla società di Elon Musk, avendo. Poi lo sviluppo dia partire dalla base, una improvvisache ha mandato il razzo in aria, prima di disintegrarsi a terra.L'eventoper il test di lancio suborbitale dello, molto seguito, si è chiuso con un nuovo fallimento, frantumando, assieme al prototipo, tutte le speranze del fondatore di, Elon Musk, il cui sogno è raggiungere Marte e cavalcare l'onda della space economy, partendo magari dalla Luna.Il prototipo era, in Texas, riuscendo a raggiungere il target di 10 chilometri previsto per il test, prima di iniziare la discesa, che si è conclusa con unnella posizione desiderata. Poi lo, che hanno richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco. I precedenti prototipi SN8 a dicembre e SN9 a inizio febbraio si erano schiantati già in fase di atterraggio, quindi questo nuovo test aveva offerto un filo di speranza, prima del flop finale.