Il balzo dei rendimenti dei T-BOND affossa il future sul Nasdaq

Tesla

(Teleborsa) - Isugli indici a stelle e strisce si muovono contrastati, con quello sul. A incidere in negativo è il rendimento dei, che è tornato all'1,6% (+43 punti in un mese), che spinge le vendite sui titoli tecnologici, ovvero quelli che più hanno guadagnato durante la pandemia.Il contratto sulè in aumento dello 0,25% a 31.545 punti, quello sulloperde lo 0,16% a 3.832 punti, mentre ilscende dello 0,85 a 12.555 punti.Il mercato statunitense si prepara quindi ad aprire ignorando il via libera (arrivato sabato) del Senato USA al, che ha ormai la strada spianata verso il via libero definitivo della Camera, che dovrebbe arrivare entro metà mese.Negli scambi pre-apertura,dell'1,4% e continua la sua discesa dai massimi di metà gennaio; in un mese e mezzo il titolo ha perso oltre il 30%.