Cerved, Castor lancia OPA a 9,50 euro. Titolo non riesce a fare prezzo in avvio

Cerved Group

(Teleborsa) - Castor ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto ( OPA ) volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di, finalizzata al delisting. L'offerente - si legge in una nota - riconoscerà un, pari a un premio del 34,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 5 marzo 2021 e del 43% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni negli ultimi dodici mesi.L'offerta è promossa tramite Castor, controllata da Castor Bidco Holdings, a sua volta interamente controllata da FermIon Investment Group, partecipata da Ion Capital Partners per l'85,75% e da Gic Private Limited. Il restante 4,25% è in mano a investitori istituzionali.Il titolo Cerved Group non riesce a fare prezzo in avvio di contrattazioni e mostra un rialzo teorico del 22%.