ProSiebenSat accoglie "con favore" offerta PPF ma prezzo è "inadeguato"

(Teleborsa) - L'Executive Board e il Supervisory Board del gruppo media tedescopubblica di acquisto (OPA) parziale presentata del gruppo ceco PPF, ma ritengono ildell'offerta "". Quindi, hanno deciso di non formulare una raccomandazione in merito all'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti.Nell'ambito della sua offerta, PPF offreper l'acquisizione di un massimo di circa 31,8 milioni di azioni ProSiebenSat.1 (corrispondenti a circa il 13,64% del capitale sociale). Il prezzo rappresenta un premio di circa il 17,4% rispetto al prezzo di chiusura di 5,97 euro del 9 maggio 2025, ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio dell'offerta, e un premio di circa il 21,7% rispetto al prezzo di offerta di 5,75 euro dell'offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da-MEDIAFOREUROPE l'8 maggio 2025.Dopo aver esaminato il documento di offerta, l'Executive Board e il Supervisory Board "accolgono con favore l'impegno elevato di PPF in qualità di, nonché la conferma del suo continuo supporto all'Executive Board e all'esecuzione della sua strategia", si legge in una nota.