Segni negativi tra i bancari, ma spuntano forti acquisti su Bper

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, una delle banche candidate al risiko con BPM, che mostra una salita bruciante del 3,73% sui valori precedenti, muovendosi decisamente in controtrend rispetto agli altri titoli del settore bancario.A fare da assist al titolo BPER è l' intesa raggiunta di Banco Bpm con Cattolica sulla bancassicurazione che secondo gli addetti ai lavori potrebbe favorire in prospettiva un'aggregazione tra i due istituti di credito.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,072 Euro e primo supporto individuato a 1,934. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,21.