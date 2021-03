Mercati europei cauti in attesa BCE. Milano tonica

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce l'e dopo l' approvazione del maxi pacchetto di aiuti USA da 1.900 miliardi di dollari . A rassicurare i mercati anche il dato sull'inflazione americana salita meno delle aspettative.Sullo sfondo resta un po' di cautela nel giorno della BCE, la seconda riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo da inizio anno. Le decisioni verranno comunicate alle 13:45 mentre alle 14:30 la presidenteterrà la consueta conferenza stampa esplicativa, durante la quale riferirà anche le nuove previsioni economiche.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,57%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,26%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +98 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,64%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,90%, a 24.141 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura precedente.Sale il(+0,82%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,98%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,77%),(+2,36%) e(+2,32%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,15%),(-1,32%) e(-0,46%).di Milano, troviamo(+3,89%),(+2,96%),(+2,58%) e(+2,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,37 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,33%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,49%),(+4,00%),(+3,89%) e(+3,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,05%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,85%.Sensibili perdite per, in calo del 2,15%.scende dell'1,19%.