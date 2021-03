Future USA poco mossi aspettando Opening Bell

(Teleborsa) - Isugli indici a stelle e strisce si muovono con segni misti, anticipando una partenza debole per la borsa di Wall Street. Gli investitori guardano alla riunione del Federal Open Market Committee (principale organismo della Federal Reserve statunitense), in programma oggi e domani.Il contratto sulè in lieve calo dello 0,05% a 32.834 punti, quello sulloguadagna lo 0,10% a 3.962 punti, mentre ilaumenta dello 0,59 a 13.145 punti.Gli stimoli dell'amministrazione, i dati economici in miglioramento e la vaccinazione di massa hanno alimentato le preoccupazioni su un aumento repentino dell'inflazione, spingendo verso l'alto i rendimenti dei bond governativi. Il rendimento delè in leggero calo, poco sotto quota 1,60%, per la seconda seduta consecutiva, dopo aver raggiunto i massimi in 13 mesi.