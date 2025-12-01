Milano 1-dic
43.259 -0,22%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 -0,18%
Francoforte 1-dic
23.589 -1,04%

Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,36%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 25.342,85 punti

Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,36%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,36%, terminando gli scambi a 25.342,85 punti.
