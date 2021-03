INPS cede altre unità immobiliari a Roma

(Teleborsa) -di proprietà nel quartiere, che segue quella realizzata lo scorso gennaio, entrambe realizzate in blocco a favore degli inquilini esistenti. Sono stati ceduti 66 appartamenti ad affittuari di lungo corso, che hanno beneficiato per l’acquisto delle agevolazioni di legge, per un importo di oltrePer la vendita è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate una valutazione di mercato, che ha formato la base della proposta fatta ai conduttori applicando le agevolazioni sul prezzo della prima casa previsto dalla normativa di settore. La vendita è i avvenuta tramite mandato collettivo.L’operazione si inserisce nel nuovopromosso dall’attuale presidenza dell’Istituto e che, a seguito di una recente modifica normativa, può prevedere anche la possibilità di vendite dirette anche agli enti locali, secondo specifiche condizioni e usi sociali.è prevista la cessione di immobili per un valore di circa, quale parte di un più ampio patrimonio di unità immobiliari stimato a bilancio in circa 2 miliardi di euro.